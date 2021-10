WhatsApp: amate le NOTE VOCALI? Buone notizie per voi

WhatsApp per iOS consentirà agli utenti di mettere in pausa e continuare un messaggio vocale grazie ad un futuro aggiornamento del software.

WhatsApp: si potranno mettere in pausa le note vocali

Se vi piace inviare molti messaggi vocali su WhatsApp, sarete sicuramente felici di sapere che l'azienda sta lavorando alla possibilità di mettere in pausa una nota audio per poi continuarla in seconda istanza senza la necessità di registrare un altro messaggio.

Secondo il sempre affidabile WABetainfo, questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per i beta tester. Tuttavia, i colleghi del noto blog sono stati in grado di visualizzarla in anteprima.

In un video, WABetainfo mostra una nuova interfaccia audio per WhatsApp, in cui si può premere play/pausa, avviare/interrompere la registrazione di una conversazione, vedere quanto dura il messaggio e inviarlo solo in seconda battuta. Attualmente, l'unica cosa che potete fare è ascoltare il vostro audio prima di inviarlo.

Non è ancora chiaro quando questa opzione sarà disponibile per tutti gli utenti, in quanto non è ancora disponibile per i beta tester pubblici, ma ci fa capire che il team che c'è dietro si sta impegnando molto.

Ad esempio, la scorsa settimana, 9to5Mac ha riferito che la compagnia di Mark Zuckerberg sta lavorando per migliorare il lettore di messaggi vocali. Questa funzione consentirà agli utenti di ascoltare un messaggio vocale mentre lasciano una conversazione, il che significa che potranno ascoltare una lunghissima nota audio mentre rispondono ad un altro contatto.

Di recente, WhatsApp ha iniziato a consentire ai beta tester di provare nuove funzioni legate ai messaggi effimeri. Secondo il portale WABetaInfo, l'app al momento consente di scegliere tra diverse durate: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Sfortunatamente, il software non accetta nuovi beta tester, ma vi terremo aggiornati sulle nuove caratteristiche e novità in arrivo nell'app per iOS e Android.