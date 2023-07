Weekend di fuoco su Amazon: OPPO Enco Buds2 a METÀ PREZZO (24€)

È proprio il caso di dirlo: l’offerta Amazon sulle cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 è una di quelle che ti stravolge il weekend. Con un esplosivo sconto del 50%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 24€ per mettere le mani su un paio di cuffie wireless che sapranno regalarti belle emozioni sin dal primo utilizzo.

Ti starai chiedendo cosa mai potresti aspettarti da un prodotto così economico: ebbene, le cuffie OPPO Enco Buds2 hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze in ambito musicale.

Appena 24€ su Amazon per le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2: affare d’oro

Leggere, ergonomiche e con un’autonomia bomba che ti accompagna facilmente per 28 ore grazie al case di ricarica rapida, le cuffie di OPPO montano un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione audio ad alta risoluzione e a lunga distanza.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un’apposita modalità per il gaming a bassa latenza, il supporto ai controlli touch per gestire l’audio e le telefonate, e anche la cancellazione del rumore per ascoltare tutta la musica che vuoi senza distrazioni esterne.

Impossibile trovare una offerta migliore di questa sulle cuffie true wireless del colosso cinese; mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.