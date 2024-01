Webcam NexiGO N60 in offerta ad un super prezzo: Full HD e tante funzioni avanzate

La NexiGo N60 è un’opzione eccellente per chi cerca una webcam di alta qualità a un prezzo accessibile. Attualmente in offerta su Amazon al prezzo scontato del 13% di 34,99€ anziché il prezzo originale, questa webcam offre una serie di funzionalità che la rendono perfetta per una vasta gamma di utilizzi.

Grazie al suo CMOS 1080p FHD da due MP, la NexiGo N60 produce video nitidi e chiari fino a una risoluzione di 1920 x 1080 con 30 fps, offrendo un’esperienza visiva eccezionale per videochiamate, streaming e altro ancora. La lente di vetro da 3,6 mm garantisce un’immagine nitida a distanze fisse, ottimizzata tra 19,6 pollici e 13 piedi, rendendola ideale per quasi tutti gli utilizzi interni.

Una delle caratteristiche distintive di questa webcam è la sua capacità di zoom in e out, consentendo agli utenti di regolare il campo visivo (FOV) utilizzando la funzione di zoom digitale disponibile nel software NexiGo. Questo la rende perfetta per presentazioni o per adattarsi meglio al proprio spazio di lavoro.

Il microfono incorporato a cancellazione di rumore riduce efficacemente il rumore ambientale, migliorando la qualità del suono per videochiamate, streaming e altro ancora. Inoltre, la webcam è dotata di una copertura di protezione della privacy che blocca la lente quando non è in uso, garantendo sicurezza e tranquillità agli utenti.

La NexiGo N60 è anche estremamente versatile in termini di compatibilità, funzionando con USB 2.0/3.0 e compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Mac OS X, Windows, Android, Linux e Chrome OS, garantendo un’esperienza plug-and-play senza la necessità di installare driver aggiuntivi.

La NexiGo N60 Webcam 1080P offre prestazioni eccezionali, una gamma di funzionalità avanzate e una grande compatibilità, il tutto a un prezzo conveniente grazie all’attuale offerta su Amazon. Un’opzione ideale per chi cerca una webcam di alta qualità per uso personale o professionale.

