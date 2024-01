Webcam Logitech C920: videochiamate in ALTA DEFINIZIONE (-33%)

Se sei un appassionato di videochiamate, streaming o contenuti online, la webcam Logitech C920 HD Pro è la scelta ideale per elevare la tua esperienza visiva al livello successivo. Al momento, puoi addirittura approfittare di uno sconto incredibile del 33% su Amazon, rendendo questa eccezionale webcam ancora più accessibile al prezzo speciale di soli 69,99 euro, anziché 103,99 euro.

Webcam Logitech C920: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

La Logitech C920 HD Pro offre una straordinaria risoluzione Full HD a 1080p a 30 fotogrammi al secondo. Sia che tu stia partecipando a una riunione su Skype o trasmettendo in diretta sul tuo canale YouTube, la qualità del video sarà impeccabile. Collegandosi facilmente al tuo dispositivo tramite USB, questa webcam diventa la tua compagna ideale per tutte le attività che coinvolgono la telecamera.

La qualità video nitida è uno dei punti di forza della Logitech C920. Grazie alla possibilità di collegarsi tramite Wi-Fi, questa webcam consente ai professionisti di registrare contenuti ricchi e fluidi. Che tu stia condividendo le tue abilità o i tuoi interessi su YouTube, la Logitech C920 garantisce un aspetto professionale, valorizzando ogni dettaglio grazie all’obiettivo in vetro Full-HD a 5 elementi e alla messa a fuoco automatica di ottima qualità.

La correzione automatica della luminosità HD è un’altra caratteristica che distingue la Logitech C920. Questa funzione ottimizza le condizioni di illuminazione, assicurando immagini luminose e bilanciate. Non dovrai più preoccuparti delle condizioni di luce nella tua stanza; la webcam si adatta automaticamente per fornire sempre la migliore qualità visiva.

La webcam Logitech C920 HD Pro è anche dotata di due microfoni omnidirezionali, posizionati strategicamente su ciascun lato della fotocamera. Questo garantisce un suono realistico da ogni angolazione, rendendo la tua voce chiara e naturale. Non importa se stai partecipando a una videoconferenza o creando contenuti audiovisivi, la qualità audio sarà sempre all’altezza delle tue aspettative.

La Logitech C920 è estremamente versatile in termini di compatibilità. Può essere utilizzata con sistemi operativi Windows 7, 8, 10 e successivi, Mac OS 10.10 e successivi, Android e Chrome OS. Inoltre, è compatibile con Xbox One e funziona perfettamente con applicazioni come Skype, Google Hangouts, FaceTime, OBS e XSplit. Se sei un utente di Chromebook, questa webcam è stata testata e certificata per garantire un’interfaccia perfetta con il tuo dispositivo, rispettando gli standard di compatibilità di Google.

Approfitta subito dell’offerta del 33% di mega sconto su Amazon e immergiti nel mondo delle videochiamate di alta qualità con la webcam Logitech C920 HD Pro. Non perdere ulteriore tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 69,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.