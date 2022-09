Webcam FullHD Logitech: la colleghi al PC anche con il Wi-Fi (77€)

La webcam Logitech C920 HD Pro è ideale per chiunque voglia al proprio servizio un dispositivo che garantisca elevati standard qualitativi sia nel processo di acquisizione del flusso video e sia per quanto riguarda la cattura dell’audio. Un apparecchio semplice da utilizzare e compatibile con i più noti sistemi operativi.

Approfittane subito, prima che il prezzo torni a salire: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 25%, la webcam sarà tua con poco più di 77 euro ed un risparmio pari a ben 26 euro.

Webcam Logitech C920 HD Pro in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

Questa performante webcam di Logitech trasmette video in FullHD a 30 fps, con il supporto dell’autofocus e del sistema di correzione automatica della luminosità. L’ideale per le tue videocall su Skype, FaceTime, Zoom, Hangouts e per le tue trasmissioni in live streaming.

La C920 HD Pro vanta la presenza di 2 microfoni omnidirezionali, che renderanno la tua voce sempre chiara e naturale per gli interlocutori. Una webcam semplice da collegare, tramite Wi-Fi o per mezzo del cavo USB da 1,5 m. Funziona con qualunque tipo di dispositivo: PC, Mac, laptop, tablet e Chromebook.

Lasciati tentare alla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova webcam Logitech C920 HD Pro: oltre a pagarla decisamente meno, la riceverai in breve tempo e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.