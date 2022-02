Webcam FullHD, con MICROFONO ed ILLUMINAZIONE, ad appena 22€

Con la webcam Zacro 1080p avrai a disposizione un prodotto con caratteristiche e funzionalità difficilmente rintracciabili in questa fascia di mercato. All'incredibile qualità video, grazie al sistema di illuminazione frontale, si associa un flusso audio di ottimo livello per mezzo del microfono integrato: tutto in un solo dispositivo.

Non perdere questa opportunità: acquistala ora su Amazon e sarà tua al prezzo ridicolo di 22,99 euro.

Webcam Zacro 1080p su Amazon a prezzo top

L'apparecchio cattura video con risoluzione pari a 1920x1080p e 30fps. Estrema fluidità e nitidezza delle immagini, anche grazie al contributo della messa a fuoco manuale. Presente un sistema di correzione automatica della luminosità, a supporto di cui agiscono le indispensabili luci frontali situate accanto all'obiettivo.

Degno di nota il microfono con efficace sistema di cancellazione del rumore. Collega il dispositivo tramite porta USB e sarà subito pronto per essere utilizzato: compatibilità garantita con i principali sistemi operativi, senza installare alcun software. Ricorda che potrai posizionare la webcam ovunque vorrai, oltre a poterla regolare in base tue esigenze.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello la tua webcam Zacro 1080p: sarà tua nel giro di pochissimi giorni e non potrai più farne a meno.