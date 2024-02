Webcam Full HD, che prezzo! Su Amazon è in offerta a meno di 35€

Questa Webcam Full HD 1080P del produttore Ugreen è un’ottima scelta per chi cerca una webcam di qualità ad un prezzo conveniente, soprattutto considerando lo sconto del 20% che la rende disponibile su Amazon a soli 34,39€ anziché 42,99€.

Questa webcam offre una risoluzione Full HD 1080P a 30 frame al secondo, garantendo immagini chiare e fluide durante le videochiamate e lo streaming. Grazie al sensore di immagine CMOS da 2 megapixel e alla correzione per la scarsa illuminazione, è in grado di registrare video luminosi e ad alto contrasto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un punto di forza di questa webcam è la presenza di due microfoni omnidirezionali con funzione di cancellazione del rumore, che possono catturare il suono fino a 3 metri di distanza. Questo sistema di cancellazione del rumore garantisce un’ottima qualità audio durante le videochiamate, rendendo la comunicazione più chiara e nitida. La webcam è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, Linux e Android, e non richiede l’installazione di driver, rendendola estremamente facile da utilizzare.

La webcam può essere installata in diversi modi: può essere attaccata allo schermo del computer con una clip, posizionata orizzontalmente sulla scrivania o montata su un treppiede (non incluso). Con la possibilità di ruotare di 360 gradi orizzontalmente e di inclinarsi di 15 gradi verso l’alto e verso il basso, è possibile regolare l’angolazione della webcam in base alle proprie esigenze.

Grazie alla sua ampia compatibilità con i software più diffusi, come Zoom e Google Meets, questa webcam sarà un alleato indispensabile per le videoconferenze, lo streaming e le videochiamate sia a livello personale che professionale. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi in forte sconto!

