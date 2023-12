WD BLACK C50 da 1TB per Xbox: SUPER sconto del 19%

Se sei un appassionato giocatore Xbox, non puoi farti sfuggire l’opportunità di aggiungere un potenziamento incredibile alla tua esperienza di gioco: la scheda di espansione WD BLACK C50 da 1TB è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 19%. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo speciale di soli 152,99 euro, anziché 188,00 euro.

WD BLACK C50 da 1TB per Xbox: le scorte a disposizione sono quasi finite

Grazie all’utilizzo della Xbox Velocity Architecture, la WD BLACK C50 per Xbox offre prestazioni paragonabili a quelle della memoria interna della tua Xbox Series X|S. Un potenziamento che si traduce in tempi di caricamento rapidi, grafica impeccabile e un’esperienza di gioco senza interruzioni.

I giochi moderni richiedono sempre più spazio di archiviazione, ma con la capacità di 1TB della WD BLACK C50, non avrai più problemi di spazio. Archivia una vasta collezione di titoli senza preoccuparti degli spazi limitati, garantendo così un accesso immediato ai tuoi giochi preferiti.

Niente più complicazioni durante l’installazione. La scheda di espansione è un dispositivo plug-and-play progettato appositamente per Xbox Series X|S. Non devi smontare la console o perdere tempo con procedure complesse: basta collegare la scheda e sei pronto a giocare.

Il design industriale elegante della WD BLACK C50 si integra perfettamente con il look della tua Xbox. Un’estetica accattivante che combina funzionalità e stile, rappresentando il marchio di qualità delle unità WD_BLACK.

Niente più attese o trasferimenti fastidiosi. Con la WD BLACK C50, puoi iniziare a giocare più velocemente quando vuoi, senza dover spostare manualmente i giochi sulla console. Una soluzione che mette il controllo nelle tue mani.

Inoltre, acquistandola adesso, potrai beneficiare di un’offerta speciale limitata: riceverai un token Race Day Car Pack per Forza Motorsport. Non perdere l’occasione di arricchire la tua esperienza di gioco e di ottenere prestazioni di livello superiore con la WD BLACK C50 da 1TB per Xbox. Acquistala subito al prezzo speciale di soli 152,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.