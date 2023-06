WD My Cloud Home da 8TB: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Se stai cercando una soluzione di archiviazione affidabile, facile da configurare e che ti consenta di accedere ai tuoi file da qualsiasi luogo, allora l’offerta su Amazon per il WD My Cloud Home potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Questo dispositivo di archiviazione offre una capacità di 8TB, consentendoti di conservare un’enorme quantità di foto, video, documenti e altro ancora. Attualmente in MEGA sconto del 41%, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 248,54 euro.

WD My Cloud Home da 8TB: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti del WD My Cloud Home è la possibilità di accedere al dispositivo tramite Internet utilizzando l’app mobile My Cloud, l’app desktop My Cloud o WD Discovery. Questo significa che puoi raggiungere i tuoi file da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, rendendo la condivisione e l’accesso ai tuoi dati un gioco da ragazzi. Che tu sia in ufficio, a casa o in viaggio, avrai sempre accesso ai tuoi file importanti.

La configurazione del WD My Cloud Home è rapida e semplice, grazie all’opzione di configurazione dal tuo smartphone. Basta seguire le istruzioni e in pochi minuti avrai il tuo dispositivo pronto all’uso. Non è necessaria alcuna conoscenza tecnica avanzata, quindi anche gli utenti meno esperti saranno in grado di configurarlo senza problemi.

Oltre all’accesso tramite app mobile e desktop, puoi anche accedere al tuo WD My Cloud Home tramite il sito Web myCloud.com. Ciò significa che anche se non hai il tuo dispositivo o il tuo smartphone con te, puoi comunque accedere ai tuoi file utilizzando qualsiasi computer con accesso a Internet. Questa flessibilità è incredibilmente conveniente per coloro che lavorano in mobilità o che desiderano semplicemente accedere ai loro file da un computer diverso.

Un’altra caratteristica utile del WD My Cloud Home è la porta USB integrata. Questa porta ti consente di importare facilmente foto, video e documenti da chiavette USB e dischi rigidi esterni direttamente nel tuo dispositivo di archiviazione. È un modo semplice e veloce per trasferire i tuoi file senza doverli caricare manualmente tramite l’app o il sito Web.

Infine, il WD My Cloud Home supporta diversi browser tra cui Internet Explorer 11 o versioni successive, Microsoft Edge, Safari 8.0 o versioni successive e Firefox 45 o versioni successive su piattaforme Windows e macOS supportate. Se preferisci utilizzare Google Chrome, è necessario avere la versione 5.0 o successiva su piattaforme Windows e macOS supportate.

In conclusione, se sei alla ricerca di una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente, l’offerta su Amazon per il WD My Cloud Home è un occasione imperdibile. Approfitta subito del mega sconto del 41% e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 248,54 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.