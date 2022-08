watchOS 9 Beta 7 è qui: Apple Watch migliora ancora

Apple ha appena rilasciato la settima beta di watchOS 9 agli sviluppartori e utenti beta pubblici; vediamo insieme cosa cambia e quali sono le novità integrate in questa iterazione del firmware.

Come ribadito più volte, in queste ore il colosso di Cupertino sta distribuendo i nuovi update del software per i suoi gadget tech; le versioni in questione hanno lo scopo di scovare eventuali bug e/o problemi all’interno del codice sorgente, così da eliminarli del tutto prima del debutto della versione stabile prevista per settembre. La settima beta arriva dopo sette giorni dal rilascio della sesta agli sviluppatori.

Apple rilascia watchOS 9: cosa cambia?

Ovviamente gli utenti interessati potranno installare watchOS 9 dal sito ufficiale di Apple Developer Center; una volta configurato il tutto e dopo aver abilitato un profilo programmatore, si potrà procedere con l’installazione sull’orologio. Per farlo, vi ricordiamo che serve iOS 16 in beta sul proprio iPhone.

Eseguite tutte queste installare ‌‌operazioni dovrete andare sull’app per orologi della mela, pigiare su Generali e cliccare su Aggiornamento software. Non di meno, il wearable della mela deve essere attaccato alla corrente e deve avere almeno il 50% di carica residua.

Le novità del software

C‌on watchOS 9‌ troveremo quattro nuovi quadranti che si chiameranno Playtime, Lunar, Metropolitan e Astronomy. Ci saranno diverse aggiunte alle complicazioni già presenti e l’applicazione ECG ora supporterà anche la cronologia delle fibrillazioni atriali.

La fase di controllo del sonno ora include nuove fase e permette anche di gestire la fase Deep Sleep, Core e REM. L’app salute ha tante nuove feature sanitarie e verrà aggiunta la sezione Farmaci con vari promemoria che aiuterà gli utenti a ricordare quando prendere una determinata pastiglia, pillola o medicina. Citiamo le novità nell’app Allenamento come gli esercizi personalizzati per nuotatori, runner e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.