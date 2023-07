watchOS 10: arriva la beta pubblica, ci siamo quasi

watchOS 10 arriverà presto; la prima beta per tester pubblici è finalmente disponibile al download. Ovviamente, se volete provarla, sappiate che dovrete scaricarla dal sito ufficiale e abilitare un account programmatori. Se volete sul vostro gadget principale invece, non ve lo consigliamo perché potrebbero ancora esserci diversi bug e/o problemi. Ad ogni modo, la stabile ufficiale non dovrebbe tardare; verrà distribuita in autunno, in concomitanza del lancio dei nuovi melafonini.

watchOS 10: cosa sappiamo?

L’aggiornamento si può scaricare solo dopo aver aggiornato il proprio iPhone ad alla beta pubblica di iOS 17; occorre registrarsi sul sito ufficiale della mela e una volta fatto ciò, bisognerà andare nelle impostazioni generali di Apple Watch, pigiare “aggiornamento software” e scegliere “watchOS 10 beta”.

Con questa versione del firmware Apple sta introducendo tantissimi cambiamenti alla UI del sistema operativo per smartwatch e sta ponendo grande attenzione ai widget. Con la Digital Crown infatti, attraverso lo smart Stack, potremo apprendere tutte le informazioni di cui necessitiamo con un piccolo movimento. Ci sono moltissime app ridisegnate e riprogettate: pensiamo al meteo, alle mappe, a Home, ai messaggi, e molte altre ancora. Troviamo due nuovi quadranti, di cui uno dedicato a Snoopy, l’amatissimo protagonista dei Peanuts. Apple Maps ha una vista topografica che mostra più informazioni: curve di livello, ombreggiature delle colline, punti di interesse e non solo, tutti dettagli utili per chi cammina a piedi, va in bici e non solo. Molto comoda l’app Mindfulness che ora ha delle nuove funzionalità. Concludiamo con NameDrop, una feature che consente di scambiare numeri di telefono con un tap.

