Wacom One Creative: sconto del 30% per la tavoletta grafica definitiva

La tavoletta grafica Wacom One Creative è una soluzione completa per gli studenti dell’Accademia Di Belle Arti e i professionisti dell’imaging. Con uno sconto del 30% su Amazon, adesso costa solo 284,90 euro, rendendola un’offerta imperdibile. Ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, presente su Amazon, la puoi acquistare pagandola in comode rate a tasso zero.

Wacom One Creative: la regina delle tavolette grafiche

Il display interattivo della Wacom One Creative è dotato di software creativi inclusi, che permettono di collegare la tavoletta a uno smartphone Android per una visione migliore. Inoltre, grazie alla versione di prova di tre mesi dei software educativi Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck, l’apprendimento interattivo a distanza è altrettanto efficace come in aula.

La collezione completa di software creativi che la Wacom One Creative abbina al suo display interattivo rende l’esperienza di utilizzo completa. Inizia a utilizzare Adobe Premiere Rush, Clip Studio Paint Pro o Bamboo Paper e sperimenta la piattaforma flessibile della tavoletta, utilizzabile come estensione portatile di uno smartphone Android o come dispositivo compatibile con il tuo Mac o PC Windows. La Wacom One ti consente di catturare, creare, elaborare e condividere i tuoi progetti come preferisci.

Lavorare con la Wacom One Creative è come lavorare con una penna su carta. I piedini ripiegabili sono ergonomici e la penna sullo schermo ha un lieve attrito naturale che offre precisione e controllo. La sensazione naturale di lavoro è una caratteristica apprezzata dagli artisti di ogni livello. Per utilizzare questa tavoletta grafica sono necessari i requisiti di sistema Windows 7, 8.1 o 10, Mac OS 10.13 e versioni successive, porta HDMI e porta USB di tipo A, accesso a Internet per scaricare il driver e selezionare il driver scaricabile.

In sintesi, la tavoletta grafica Wacom One Creative è una soluzione completa e versatile per tutti gli studenti dell’Accademia Di Belle Arti e i professionisti dell’imaging. Grazie allo sconto del 30% su Amazon, adesso è possibile acquistarla ad un prezzo vantaggioso di soli 284,90 euro. Approfitta di questa incredibile occasione subito e scopri come la Wacom One può migliorare la tua esperienza di lavoro creativo, prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano.

