Wacom One Creative: la tavoletta grafica più venduta (-27%)

Se sei un artista, Wacom One Creative potrebbe essere esattamente quello che stai cercando per esprimere la tua creatività. Inoltre, se vuoi risparmiare denaro, ora è il momento giusto per acquistarla su Amazon, grazie allo sconto del 27% disponibile. Approfitta subito di questa offerta e acquista una delle tavolette grafiche più vendute sul mercato ad un prezzo vantaggioso di soli 299,90 euro. Inoltre, puoi decidere di pagarla in comode rate a tasso zero se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis del noto e-commerce.

Wacom One Creative: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il display interattivo della Wacom One Creative è dotato di software creativi inclusi, che ti permetteranno di collegarla al volo a uno smartphone Android e passare da uno schermo all’altro per una visione migliore. Inoltre, la versione di prova di tre mesi dei software educational Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck ti permetterà di avere un’esperienza di apprendimento interattivo a distanza efficace come quando sei in aula.

La collezione completa di Wacom One abbina un display interattivo a ottimali software creativi per un’esperienza completa. Inizia usando Adobe Premiere Rush, Clip Studio Paint Pro o Bamboo Paper, e la piattaforma flessibile ti permetterà di usarla come estensione portatile di uno smartphone Android o come dispositivo compatibile con il tuo Mac o PC Windows. Cattura, crea, elabora e condividi come vuoi. Inoltre, la sensazione naturale della penna sullo schermo ti permetterà di lavorare liberamente, come con la penna su carta. I piedini ripiegabili sono ergonomici e la penna sullo schermo ha un lieve attrito naturale che offre precisione e controllo.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, Wacom One Creative richiede Windows 7, 8.1 o 10, Mac OS 10.13 e versioni successive, porta HDMI e porta USB di tipo A e l’accesso a Internet per scaricare il driver e selezionare il driver scaricabile.

In definitiva, se sei un creativo in cerca di una tavoletta grafica di alta qualità, Wacom One Creative potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Acquistandola su Amazon con il 27% di sconto, potrai risparmiare denaro senza rinunciare alle funzionalità e alla qualità che stai cercando. Approfitta subito di questa offerta e acquista uno dei prodotti migliori sul mercato ad un prezzo competitivo di soli 299,90 euro. Non perdere altro tempo per farlo, i pezzi a disposizione sono soltanto 3.

