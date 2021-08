Acquistare una tavoletta grafica è difficile, ma se scegli Wacom Intuos S vai sul sicuro. Fenomenale per ogni utilizzo, questa è in promozione su Amazon a soli 72,98€. Lo sconto in atto non è esagerato, ma acquistando questo modello hai in regalo un esclusivo software dedicato alla creatività a cui non potrai rinunciare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Wacom Intuos S: perché è la scelta più giusta

Il mondo delle tavolette grafiche può riservare vere delusioni, ma Wacom è l'azienda leader che negli anni ha sempre saputo il fatto suo. Se ti stai approcciando al mondo della grafica digitale, questa tavoletta è eccezionale per te perché ha tutto ciò di cui ha bisogno.

La colleghi al tuo computer in una semplice mossa e la sfrutti in tutto e per tutto. Non devi preoccuparti né della reattività né dei livelli di pressione visto che con questo dispositivo ti sembrerà di star lavorando su carta.

Hai a disposizione una superficie di disegno molto ampia e in più la Penna inclusa è fenomenale. Sia perché ? E' priva di batteria ed è stata realizzata per essere confortevole in mano, dunque non ti stanchi mai e sopratutto non devi ricaricarla in momenti critici. Inoltre è giusto che tu sappia che arriva con delle punte sostitutive così da essere sempre sul pezzo.

Come già anticipato, poi, puoi scaricare gratuitamente un software a scelta tra : Corel Painter Essentials 8, Corel AfterShot Pro 3 e Clip Studio Paint Pro.

Acquista subito la tua Wacom Intuos S su Amazon a soli 72,98€ e la ricevi in appena 24 ore a casa tua se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite anche nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica