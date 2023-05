Wacom Intuos Pro: tavoletta grafica professionale in super sconto

La tavoletta grafica Wacom Intuos Pro è uno strumento eccezionale progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti della grafica e degli artisti digitali. Con il suo design raffinato e compatto, la tavoletta offre prestazioni eccezionali, connettività Bluetooth integrata e una vasta gamma di funzionalità personalizzabili. Attualmente in sconto del 20% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarla al prezzo vantaggioso di soli 304,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarla in comode rate a tasso zero, se userai come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Wacom Intuos Pro: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Wacom Intuos Pro con i suoi tasti Expresskey personalizzabili e il Touch Ring, la tavoletta offre collegamenti rapidi e semplici per le diverse attività, semplificando la navigazione all’interno del lavoro. Inoltre, i gesti multi-touch consentono di eseguire le operazioni con una sola mano, eliminando la necessità di interrompere il flusso di lavoro.

La tavoletta Wacom Intuos Pro è compatibile con Mac e PC, e offre un’area attiva di 224 x 148 mm, garantendo un’esperienza di disegno fluida e naturale. Inoltre, con 8192 livelli di pressione e ± 60 livelli di riconoscimento dell’inclinazione, la penna Pro Pen 2 assicura un tratto naturale e preciso, permettendo agli utenti di esprimere la loro creatività in modo unico e originale. Questa smart pen è dotata di 6 punte di ricambio e 4 color ring aggiuntivi, oltre a un portapenna per conservarla in modo sicuro e protetto. Inoltre, la tavoletta viene fornita con un campione del foglio texture, un cavo USB e una guida rapida per la configurazione.

In conclusione, la tavoletta grafica Wacom Intuos Pro è uno strumento eccezionale che offre prestazioni di alto livello, connettività Bluetooth integrata e una vasta gamma di funzionalità personalizzabili. Sebbene il prezzo possa sembrare elevato, il 20% di sconto su Amazon rende questo prodotto ancora più allettante per chi cerca un’esperienza di disegno e grafica professionale, ad un prezzo vantaggioso di soli 304,00 euro. Non perdere altro tempo se questo è il prodotto che stavi cercando, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

