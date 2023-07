Wacom Intuos Pro: la tavoletta grafica professionale, in super sconto

L’arte digitale e la progettazione grafica hanno raggiunto nuove vette di espressione creativa grazie all’avvento della tavoletta grafica professionale Wacom Intuos Pro. Questo strumento eccezionale combina un design raffinato con una penna di precisione e funzionalità personalizzabili per offrire un’esperienza di disegno senza pari. Attualmente in super sconto del 23% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 292,00 euro.

Wacom Intuos Pro: indispensabile per tutti i professionisti del settore imaging

Con i suoi tasti ExpressKey personalizzabili e il Touch Ring, la Wacom Intuos Pro offre collegamenti rapidi e semplici per le diverse attività. I gesti multi-touch semplificano la navigazione all’interno del lavoro, consentendo agli artisti di concentrarsi sulla loro creatività senza interruzioni.

La connettività Bluetooth incorporata e il nuovo design compatto rendono la configurazione della tavoletta un gioco da ragazzi, mentre la sua presenza sulla scrivania aggiunge un tocco di eleganza. La Wacom Intuos Pro è compatibile sia con Mac che con PC, garantendo una vasta gamma di possibilità creative. L’area attiva di 224 x 148 mm offre ampio spazio per lavorare e sperimentare. La penna Pro Pen 2, dotata di 8192 livelli di pressione e ± 60 livelli di riconoscimento dell’inclinazione, scorre dolcemente sulla superficie della tavoletta, offrendo un tratto naturale e preciso. Gli artisti possono ottenere dettagli sorprendenti e linee fluide con facilità. Oltre alla tavoletta grafica e alla penna Pro Pen 2, la confezione include un portapenna con 6 pennini e 4 punte di ricambio, 4 color ring per la penna aggiuntivi, un campione del foglio texture per variare la sensazione del disegno, un cavo USB per la connessione e una guida rapida per iniziare subito.

La Wacom Intuos Pro è un investimento che dura nel tempo. È lo strumento preferito da molti artisti e professionisti del settore per la sua affidabilità, la sensibilità della penna e la qualità costruttiva. Con un super sconto del 23% su Amazon, è il momento perfetto per portare la tua creatività a nuovi livelli. Approfitta subito di questa promozione e acquistala la prezzo speciale di soli 292,00 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.