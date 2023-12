Wacom Intuos Medium: sconto FOLLE del 53% su Amazon

Se sei un amante della creatività digitale o stai cercando un valido alleato per il tuo homeschooling o lavoro remoto, non perdere l’opportunità di acquistare la tavoletta grafica Wacom Intuos Medium, attualmente in offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 53%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo ridicolo di soli 79,90 euro, anziché 169,99 euro.

Wacom Intuos Medium: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il design piatto e compatto della tavoletta Intuos offre una versatilità senza precedenti per esplorare nuove frontiere creative. Sia che tu sia un artista digitale, uno studente impegnato nel homeschooling o un professionista del lavoro remoto, questa tavoletta si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è il suo Smartpad compatto, che consente di disegnare con estrema precisione, dipingere con dettagli accurati ed elaborare immagini con facilità. La sensibilità alla pressione di 4.096 livelli garantisce un controllo preciso e un flusso di lavoro senza ostacoli.

Ma le sorprese non finiscono qui. L’acquisto della Wacom Intuos Medium include un periodo di prova gratuito di 3 mesi per alcuni software educativi essenziali, tra cui Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck. Questa è un’opportunità unica per migliorare l’esperienza di homeschooling o ottimizzare il tuo lavoro remoto.

La connettività è un gioco da ragazzi: Wacom Connetti ti permette di collegare la tavoletta al tuo Mac, Chromebook o PC tramite USB. Dopo la registrazione del prodotto e un rapido allenamento online, potrai accedere gratuitamente a software essenziali per potenziare la tua creatività.

Le ExpressKeys personalizzabili e il design ergonomico rendono la Wacom Intuos Medium adatta a mancini e destrimani, garantendo un controllo accelerato del tuo flusso di lavoro. Con questa tavoletta grafica, ogni pensiero creativo può essere catturato rapidamente e senza sforzo.

Non perdere l’occasione di portare la tua creatività al livello successivo. Acquista subito la Wacom Intuos Medium su Amazon e goditi il privilegio di esplorare un mondo di possibilità digitali a un prezzo incredibile di soli 79,90 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.