Wacom Bamboo Slate Smartpad: il blocco note digitale scontato del 33%

Wacom Bamboo Slate Smartpad A4 è un blocco note digitale che permette di integrare i documenti scritti a mano nel mondo digitale del lavoro. Grazie a un fantastico sconto del 33% su Amazon, puoi acquistare questo prodotto ad un prezzo di soli 100,99 euro; un dispositivo che svolterà il tuo lavoro o il tuo studio.

Wacom Bamboo Slate Smartpad: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Con questo dispositivo, le note scritte a mano su qualsiasi carta possono essere semplicemente digitalizzate con la pressione di un pulsante. In questo modo, le note possono essere esportate nei formati di file JPG, PNG, PDF o WILL e sincronizzate con servizi cloud come Inkspace, Dropbox, Evernote e OneNote.

Il Wacom Bamboo Slate Smartpad viene fornito con la gratuita app Wacom Inkspace, che include 5 GB di spazio di archiviazione cloud. Questo consente di modificare e ottimizzare ulteriormente le note digitalizzate, per una maggiore produttività in ufficio e in viaggio. Inoltre, il dispositivo è compatibile con smartphone o tablet iOS o Android con tecnologia Bluetooth 4.0.

La confezione del Wacom Bamboo Slate Smartpad include il blocco note digitale, la penna con ricarica, il cavo micro USB e la guida rapida. Il dispositivo è adatto sia per destrorsi che per mancini, e il notebook ha uno spessore massimo di circa 80 pagine (<8 mm). È compatibile anche con altri dispositivi come Bamboo slate, bamboo foil e bamboo spark, per smartphone e tablet con tecnologia Bluetooth iOS 11 o versioni successive o Android 5.0 o versioni successive.

In generale, il Wacom Bamboo Slate Smartpad è un dispositivo molto utile per chiunque abbia bisogno di prendere appunti o disegnare a mano libera. Grazie alla sua capacità di digitalizzare le note scritte a mano, è possibile evitare di dover digitare le note a mano o di doverle riscrivere su un computer. Inoltre, la possibilità di esportare le note in diversi formati di file consente di condividerle facilmente con colleghi e collaboratori.

In conclusione, se stai cercando un modo per digitalizzare le tue note scritte a mano e condividerle facilmente con i tuoi colleghi, il Wacom Bamboo Slate Smartpad è sicuramente la scelta definitiva. Grazie allo sconto del 33% su Amazon, lo puoi acquistare ad un prezzo super conveniente di soli 100,99 euro. Sbrigati, sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione nei magazzini Amazon.

