Vuoi vederci più chiaro? Samsung Neo QLED 8K da 55" in super offerta da MediaWorld

Il Samsung Neo QLED 8K da 55″ è uno Smart TV che invita al cambiamento. Presentato nel 2022, ha introdotto per primo il concetto di 8K – risoluzione quattro volte superiore al 4K – alla portata di tutti. A distanza di un anno, l’ ultima offerta di MediaWorld permette di avvicinare ulteriormente le distanze: 62% di sconto, costo finale 945,99 euro anziché 2.499,99 euro, per uno risparmio di oltre 1.500 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato. La consegna del televisore è gratuita.

Samsung Neo QLED 8K in sconto del 62% da MediaWorld

Al di là della risoluzione 8K, un altro passo verso il futuro del Neo QLED 8K di Samsung arriva con l’introduzione della tecnologia Quantum Matrix, che si traduce in una migliore gestione della luce per consentire a tutti gli utenti di beneficiare di ogni minimo dettaglio durante la visione di un film, una serie TV o un evento sportivo. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, ad attenderti troverai l’eccezionale Infinity One Design e il suo profilo più sottile che mai quasi da sembrare pura fantascienza.

L’esperienza visiva di un’altra categoria è completata dalla tecnologia Quantum HDR 32x, il cui scopo è di regalare al televisore un contrasto fedele all’originale, semplicemente straordinario, così da permettere a chi è davanti al televisore di apprezzare ogni singolo dettaglio in movimento della scena.

Approfitta dell’ultima offerta di MediaWorld sul Samsung Neo QLED 8K da 55 pollici in sconto del 62% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 2.499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.