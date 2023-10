Vuoi una Apple Pencil ma costa troppo? Compra Logitech Crayon (ora in sconto a 59€!)

Non perdere l’opportunità di acquistare la matita digitale Logitech Crayon a soli 59,90€ invece di 79,99€, con uno sconto del 25%! Grazie a questa promozione speciale, puoi portare a casa un potente strumento di precisione compatibile con iPad.

Logitech Crayon: la migliore alternativa ad Apple Pencil

Con la Logitech Crayon, avrai accesso alla tecnologia Apple Pencil, che garantisce una precisione al pixel e un’esperienza di scrittura naturale. Inoltre, godrai di una latenza zero, che assicura un’esperienza di disegno fluida e priva di ritardi.

Un altro vantaggio di questa matita è la ricarica rapida tramite cavo USB-C: in soli 2 minuti, otterrai una carica completa per continuare a disegnare e scrivere senza interruzioni. La compatibilità con una vasta gamma di modelli di iPad, inclusi iPad Pro, iPad Air e iPad (a partire dalla sesta generazione), rende la Logitech Crayon uno strumento versatile per qualsiasi utente.

Questa matita è la scelta ideale per chi cerca precisione e controllo. Puoi facilmente variare lo spessore delle linee inclinando la matita, e grazie all’accesso immediato senza procedure complicate, sarai subito pronto a scrivere o disegnare.

La Logitech Crayon offre un input preciso e veloce ed è compatibile con numerose app supportate da Apple Pencil. Con il suo design ispirato alle matite da falegnami, la matita è piatta per evitare il rotolamento e resistente per seguirti ovunque tu vada.

Sarai sorpreso dalla durata della batteria, con fino a 6,5 ore di scrittura con una sola ricarica, e la spia ti indica il livello di carica rimanente. Grazie alla tecnologia Palm Rejection, puoi appoggiare comodamente il palmo sulla superficie dello schermo mentre scrivi, mantenendo una posizione naturale. Rendi la tua esperienza con l’iPad ancora più creativa con la Logitech Crayon.

