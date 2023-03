Vuoi un tablet Android da 10" super ECONOMICO? Questo è tuo a 88€

Sei alla ricerca di un tablet economico senza sacrificare troppo le prestazioni? Se hai un budget limitato questa offerta fa proprio al caso tuo. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Teclast P25T a soli 88,98 euro, invece che 109,99 euro.

Già normalmente il prezzo non è molto alto, ma con questo sconto del 19% è da prendere al volo. Se hai bisogno di un dispositivo da battaglia o magari stai pensando di fare un regalo a tuo figlio allora è la scelta migliore. Una piccola spesa per un ottimo prodotto.

Tablet Teclast P25: un tablet più economico non c'è

Non c’è dubbio, a una cifra così bassa non si trova niente in giro. Anche perché Teclast P25T, nonostante non sia un fulmine di guerra, ha comunque delle ottime caratteristiche. Gode di un bellissimo display da 10, 1 pollici HD con tecnologia IPS full view che non affatica la vista.

Monta un processore Quad-core con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile con una scheda microSD fino a 1TB. È dotato del più recente sistema operativo Android 12 che rende questo tablet veloce e fluido. Potrai connetterlo alla tua rete di casa in modalità WiFi oppure usare il Bluetooth per collegare i tuoi dispositivi. Ha un’ottima batteria da 5000 mAh e una fotocamera frontale da 2MP.

Insomma, un tablet a questo prezzo è da prendere subito. Ovviamente dovrai essere rapido, perché l’offerta non durerà in eterno. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Teclast P25T a soli 88,98 euro, invece che 109,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.