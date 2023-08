Vuoi ricevere buoni regalo Amazon? Apri un conto Crédit Agricole

Sei alla ricerca di un conto corrente online che offra grandi vantaggi e la libertà di gestire facilmente il tuo denaro? Crédit Agricole ha un’offerta imperdibile per te: non solo potrai godere di tutti i benefici di un conto tradizionale, ma avrai anche l’opportunità di gestire al 100% le tue finanze attraverso una comoda app. La ciliegina sulla torta? Canone gratuito se apri il conto entro una certa data e buoni regalo Amazon in omaggio. L’offerta è valida solo per i nuovi clienti che aprono un conto entro un periodo di tempo limitato.

Tanti buoni regali Amazon con Crédit Agricole

Durante la fase di apertura, potrai scegliere tra due opzioni di carta di debito: la tradizionale Crédit Agricole Bancomat o la sofisticata Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi due anni. Ecco dove diventa ancora più interessante: se opti per la carta di debito Crédit Agricole Visa, potrai ricevere fino a 50 euro in buoni regalo Amazon.

I benefici aumentano man mano che utilizzi la tua nuova carta Visa. Basta effettuare acquisti, sia online che nei negozi, per accumulare altri buoni regalo. Con soli 250 euro di spesa, ti aspettano 25 euro in buoni. Se raggiungi i 500 euro di spesa, il buono raddoppia a 50 euro. E se fai acquisti per 1.000 euro, godrai del massimo vantaggio: 100 euro di buoni Amazon che potrai utilizzare a tuo piacimento.

Hai amici interessati a un conto corrente vantaggioso? Invitali a unirsi a te e guadagnerai ulteriori buoni regalo. Per ogni amico che apre un conto utilizzando il tuo codice promo e effettua almeno un pagamento entro 60 giorni, riceverete entrambi 5 euro Amazon. Con la possibilità di invitare più amici, puoi accumulare fino a 30 euro in buoni, per un totale di 6 amici invitati.

Aprire il tuo nuovo conto Crédit Agricole è semplice e veloce. Collegati alla pagina dell’offerta, seleziona la tua filiale preferita e inserisci i tuoi dati. Ricorda di avere a portata di mano i documenti d’identità e la tessera sanitaria nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.