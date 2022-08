Vuoi diventare uno streamer? Ti basta questa webcam Logitech (-48%)

Per spaccare sul web e diventare uno streamer non hai bisogno di ricorrere ad acquisti eccessivi. Sai, c’è un punto di partenza per tutti e con questa webcam Logitech fai il centro.

Completa di tutto, ha un obiettivo premium che ti riprende in qualità massima. Come mai te la consiglio? Perché è praticamente quella acquistata da tutti ed è anche in offerta su Amazon. Collegati ora per risparmiare il 48% e portarla a casa con soli 84,99€.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Una webcam da 100 e lode, Logitech StreamCam

Lo dice anche il suo nome: è stata creata appositamente per streammare. In modo particolare è comodissima perché puoi metterla dove vuoi con un solo gesto e non ti dà mai noie. Stabile, ferma e perfetta nella sua semplicità.

Rispetto a una webcam più classica ha delle caratteristiche da non sottovalutare:

lente in vetro premium con messa a fuoco automatica;

risoluzione 1080p Full HD a 60 fps;

facial tracking;

possibilità di registrare anche video verticale;

; attacco USB C.

Il campo visivo è fissato a 78 gradi per offrirti una ripresa completa e il supporto è a 2 assi quindi puoi andare sul sicuro.

Ha anche un microfono integrato, ma se vuoi puoi utilizzarle anche uno esterno per completare la tua postazione senza problemi. Ovviamente funziona senza problemi con piattaforme come Twitch, Skype, YouTube e così via.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente la tua webcam Logitech perfetta per streammare. La ordini ora su Amazon che è in promozione al 48% e concludi un affare. Infatti il prezzo finale è di appena 84,99€ quindi non fartela scappare. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime e senza.

