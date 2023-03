VPN veloce per Android e iPhone: bastano 1,61 euro al mese con QUEST'OFFERTA

Se siete alla ricerca di una nuova VPN veloce e sicura da utilizzare sullo smartphone Android o su iPhone, in questo momento, c’è un’ottima offerta da cogliere al volo: AtlasVPN, una delle migliori VPN sul mercato, è disponibile con prezzo scontato di 1,61 euro al mese.

La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Complessivamente, quindi, l’offerta prevede l’attivazione di un abbonamento di 27 mesi con uno sconto dell’83% rispetto all’abbonamento mensile.

AtlasVPN è disponibile come app per Android e iPhone e, quindi, può rappresentare la scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN veloce per il proprio cellulare. Per accedere all’offerta è possibile consultare il sito ufficiale di AtlasVPN, raggiungibile tramite il sito qui di sotto.

AtlasVPN è la VPN giusta per Android e iPhone: costa solo 1,61 euro al mese

Con AtlasVPN è possibile accedere ad una VPN caratterizzata da:

una connessione senza limiti di banda , per un accesso ad Internet ad alta velocità

, per un accesso ad Internet ad alta velocità la protezione garantita dalla crittografia dei dati di connessione e da una politica no log che assicurano privacy e sicurezza

dei dati di connessione e da una che assicurano privacy e sicurezza la possibilità di poter contare su di un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare i limiti geografici dei servizi web

AtlasVPN è disponibile con app per tutte le principali piattaforme. Anche su Android e iPhone, quindi, è possibile usare la VPN senza limitazioni. Da notare che gli utenti che scelgono AtlasVPN possono accedere al servizio con un numero illimitato di dispositivi.

Grazie all’offerta in corso, AtlasVPN presenta un costo di 1,61 euro al mese, con uno sconto dell’83% rispetto all’abbonamento mensile. Per accedere all’offerta bisogna puntare sul piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. La spesa complessiva sarà di 43 euro (pagabili anche in 3 rate con PayPal). Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.