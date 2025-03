VPN per l'Italia: per chi si trova all'estero questa è quella giusta

Per chi si trova all’estero c’è spesso la necessità di ricorrere a una VPN per l’Italia al fine di poter accedere ai servizi web senza censure e blocchi geografici. La scelta migliore, in questo caso, è, senza dubbio, ExpressVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN che grazie ai server italiani consente agli utenti di ottenere un indirizzo IP italiano.

Per chi sceglie ExpressVPN, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un’infrastruttura VPN completa, con un protocollo proprietario che garantisce una connessione sempre ad alta velocità oltre che la sicurezza garantita dalla crittografia del traffico dati.

Sfruttando l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 4,87 euro al mese, scegliendo il piano 2 anni + 4 mesi gratis, per un totale di 28 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, utilizzando il link qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN come VPN per l’Italia

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN con protezione della crittografia e politica “zero log”. Il servizio è ideale per chi è alla ricerca di una VPN per l’Italia: il network di server copre, infatti, anche l’Italia. Di conseguenza, gli utenti possono scegliere un server italiano per ottenere l’IP italiano e, quindi, accedere a Internet senza blocchi geografici. A rendere ancora più vantaggiosa la scelta di ExpressVPN è la possibilità di utilizzare il protocollo Lightway, una soluzione proprietaria in grado di offrire prestazioni al top, in termini di velocità di connessione. Il servizio è utilizzabile da 8 dispositivi in contemporanea, utilizzando le varie app di ExpressVPN.

