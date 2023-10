VPN illimitata, privacy e velocità fulminea: qual è soluzione perfetta?

La perfezione esiste? Probabilmente sì se pensiamo ad AtlasVPN, la soluzione perfetta per privacy e sicurezza online. Grazie alla sua VPN illimitata, puoi installare l’applicazione su tutti i dispositivi che vuoi, senza limiti. Inoltre, avendo dei server ad alte prestazioni, ti assicuri anche una velocità fulminea in navigazione, streaming, download, gaming e trasferimento dati. E, come se non bastasse, oggi la ottieni a un prezzo ridicolo. Attivala ora a soli 1,54 euro al mese con 6 mesi aggiuntivi gratis.

Partiamo con la privacy. AtlasVPN ti assicura un accesso privato durante la tua navigazione, reindirizzando il traffico in un tunnel sicuro. Questo ti protegge da occhi indiscreti che non potranno spiare le tue azioni online. Inoltre, dalla tua parte avrai anche due tipi di server più attenti alla privacy: SafeSwap e MultiHop+. Infine, questo servizio sposa a pieno la robusta politica no-log. Pertanto, non raccoglierà dati né informazioni sulle tue attività online.

VPN: la soluzione perfetta al tuo mondo online

Scegli AtlasVPN a soli 1,54 euro/mese con 6 mesi aggiuntivi gratis! Grazie ai suoi server ottieni una velocità fulminea. Tra l’altro, ognuno di quelli disponibili, garantiscono un’ottimizzazione specifica e specializzata per video e streaming. In pratica sono concepiti per eliminare o limitare al massimo problemi di prestazioni. E con una larghezza di banda illimitata vai sempre spedito online.

Infine, la sicurezza è garantita da una crittografia del traffico di livello superiore. AtlasVPN è anche in grado di bloccare i malware segnalandoti siti web noti per la presenza di contenuti dannosi, phishing e altri virus. Addirittura, avrai dalla tua parte un sistema di rilevamento completo che setaccia il web per verificare che i tuoi dati non siano stati coinvolti in violazioni online. Insomma, qui hai una soluzione completa, ricca di funzionalità e super ottimizzata.

