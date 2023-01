VPN diskless: perché è una soluzione così importante e quale servizio scegliere?

Così come qualunque altro tipo di server, anche quelli utilizzati per le infrastrutture VPN sono solitamente dotati di hard disk.

Questi servono a far funzionare correttamente il servizio ma, il loro utilizzo, comporta anche degli svantaggi. Hacker e malintenzionati vari infatti, possono tentare di accedere ai dati qui contenuti, andando a spiare le attività degli utenti della piattaforma.

Da questa necessità, diversi servizi del settore, tra cui Surfshark, hanno deciso di optare per la filosofia VPN diskless. In questi casi, tutti i processi per far funzionare l’infrastruttura vengono spostati nell’ambito della memoria RAM.

Così facendo, nessun tipo di informazione può essere prelevata a forza dal server e, in caso di emergenza, è possibile cancellare immediatamente i dati sensibili attraverso una semplice procedura di sicurezza.

Le VPN diskless offrono il massimo di sicurezza e privacy agli utenti

Surfshark è stato uno dei primi provider sul mercato a passare totalmente alla filosofia diskless al 100%. A livello pratico, dunque, tutti i 3.200 server sparsi per il mondo non presentano alcun tipo di hard disk.

Questa pratica viene affiancata a rigide politiche di no-log, il che incrementa in maniera esponenziale la tutela della privacy degli utenti.

Tra i tanti vantaggi offerti da questa piattaforma poi, possiamo citare anche il numero infinito di dispositivi utilizzabili con un singolo account oltre all’integrazione di uno strumento per il blocco dei pop-up e dei malware.

Il sistema di autenticazione a due fattori, abbinata all’assistenza (disponibile 24 ore su 24) rendono Surfshark una delle VPN diskless più ambite dall’utenza.

E per quanto riguarda i costi? Grazie all’attuale promozione sul piano biennale, è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark con l’82% di sconto, oltre che usufruire di 2 mesi gratis di servizio in regalo.

Tutto ciò si traduce in un servizio di prim’ordine per appena 2,03 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.