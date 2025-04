VPN a poco più di 1 euro al mese: la nuova offerta di aprile 2025 è imperdibile

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata con un costo davvero ridotto e senza compromessi sulla qualità del servizio: grazie alla promo in corso, infatti, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. In totale è garantito l’utilizzo della rete sicura per ben 27 mesi.

L’offerta, valida solo per un breve periodo di tempo, garantisce il 90% di sconto ed è attivabile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di PrivadoVPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

PrivadoVPN: è la VPN da scegliere oggi

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata e sicura, con la protezione della crittografia e un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo che consente evitare blocchi geografici online. L’utilizzo della rete VPN, inoltre, avviene senza tracciamento e con la possibilità di navigazione senza limiti di banda e di traffico dati. Il servizio è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea e include vari strumenti aggiuntivi di sicurezza, con il tool per la prevenzione dalle minacce.

Il punto di forza di PrivadoVPN è il prezzo: con la promozione in corso, infatti, il servizio ha ora un costo di 1,11 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi di utilizzo) e 30 giorni di garanzia di rimborso a disposizione di tutti i nuovi utenti.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. In questo momento, PrivadoVPN è l’unica VPN sul mercato in grado di garantire un servizio completo e sicuro a fronte di un prezzo contenuto e ben inferiore alla soglia dei 2 euro al mese. Si tratta della scelta giusta per attivare la migliore VPN per rapporto qualità/prezzo.