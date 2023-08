VPN a meno di 2 euro al mese: ecco l'offerta del momento

Atlas VPN ha rilanciato la sua migliore offerta per la sicurezza estiva: piano di due anni al prezzo di 1,71 euro al mese, più 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 46 euro in 27 mesi anziché 302,94 euro. Sì, difficile trovare un prezzo più concorrenziale di questo, con Atlas che si conferma come punto di riferimento per tutte le persone alla ricerca di una VPN dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Atlas VPN in offerta a 1,71 euro al mese per 2 anni

Il servizio di Atlas VPN offre server ottimizzati per la visione di eventi in diretta streaming e per le lunghe sessioni di gaming. Puoi scegliere tra oltre 1.000 server premium, disponendo di una scelta infinita di località: dal Giappone al Regno Unito, da Hong Kong agli Stati Uniti, dall’Australia alla Turchia e così via.

La velocità va poi a braccetto con la sicurezza. Atlas VPN mette in campo tutta una serie di funzionalità extra che garantiscono una navigazione in completo anonimato ancora più sicura, come ad esempio le opzioni SafeBrowse, Kill Switch di rete e lo strumento di monitoraggio per eventuali violazioni dei dati personali.

L’altro vantaggio di usare la rete virtuale privata di Atlas è la possibilità di connettersi alla VPN su un numero di dispositivi illimitato. Questo significa che puoi mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi con un unico abbonamento.

Cogli al volo l’ultima offerta scontata dell’85% di Atlas VPN, in questo modo otterrai un risparmio superiore ai 250 euro in due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.