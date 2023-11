VPN a 2 euro al mese: è possibile con QUEST'OFFERTA del Black Friday

Attivare una nuova VPN per il Black Friday diventa ancora più conveniente: per un periodo di tempo limitato, infatti, CyberGhost, uno dei servizi di riferimento del settore, è disponibile con uno sconto dell’83%.

La promozione in corso consente di ridurre il costo della VPN fino a 2,03 euro al mese andando ad attivare l’abbonamento 2 anni che include, in via promozionale, ulteriori 4 mesi aggiuntivi. Complessivamente, quindi, è possibile aggiudicarsi una VPN illimitata e a prezzo bloccato per ben 28 mesi.

L’offerta in questione è attivabile tramite il sito ufficiale di CyberGhost, accessibile dal link qui di sotto. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi utenti c’è una Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

CyberGhost è in offerta per il Black Friday: tutti i dettagli sulla VPN

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di funzionalità. Il servizio poggia su un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 Paesi. In questo modo, gli utenti che scelgono la VPN possono sfruttare una connessione sempre ad alta velocità oltre alla possibilità di geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese con un click, aggirando blocchi geografici all’accesso a app e servizi web.

Con CyberGhost, inoltre, è possibile beneficiare dei vantaggi di una politica no log al 100% che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio, inoltre, è disponibile (tramite app native) su tutti i principali sistemi operativi e consente l’utilizzo su 7 dispositivi.

Con l’offerta del Black Friday, in corso per un periodo di tempo limitato, CyberGhost costa appena 2,03 euro al mese. Per ottenere lo sconto bisogna attivare il piano biennale che include 4 mesi aggiuntivi, per un abbonamento di 28 mesi e una Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. L’offerta è attivabile qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.