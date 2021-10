Volete recensire l'app iMessage sull'App Store? Ora si può!

Apple ora ti consente di recensire le applicazioni proprietarie come iMessage, Messaggi, Telefono, Foto e Safari sull'App Store. Non è curioso?

Circa un mese fa, l'OEM di Cupertino ha iniziato a consentire agli utenti di recensire alcune app integrate tramite la revisione dell'App Store. Ora, subito dopo il rilascio di iOS 15.1, la società sta aprendo Messaggi, Telefono, Foto e Safari al controllo dell'utente.

Quando la societàò ha apportato questa modifica, il collega Benjamin Mayo di 9to5Mac si è chiesto perché l'azienda abbia finalmente iniziato a consentire agli utenti di rivedere le app integrate:

Per molto tempo, l'App Store non ha consentito agli utenti di valutare o recensire le app integrate per iPhone e iPad di Apple, come Mail, Musica, Notizie, Borsa e Calcolatrice (…). Sebbene Apple non avesse motivo di annunciare ufficialmente questo cambiamento di politica, è possibile che Apple lo abbia aperto a causa dell'incombente pressione concorrenziale, poiché le app di terze parti non sono autorizzate a nascondere le valutazioni dell'App Store.