Volantino Wellcome: decine di offerte su notebook, PC e tablet Samsung

È disponibile fino al 24 marzo il volantino Wellcome, che offre numerosi prodotti tech in offerta, in particolare PC portatili e fissi, con tanto di accessori, ma anche cuffie, tablet e casse Bluetooth. Ecco quindi le migliori promozioni disponibili.

L’occasione per cambiare il PC

Iniziamo la carrellata segnalando tre notebook: il primo è un Lenovo V15-IRU Gen4 a 509 euro, con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD; incluso nel prezzo un mouse Essential e zaino casual B210 grigio per notebook. Il secondo un Acer Aspire 3 A315-59 a 549 euro, stesso processore ma con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, a 549 euro. Il terzo un Dell Inspiron 15 3530, con processore AMD Ryzen 5, a 489 euro.

Segnaliamo, poi, numerosi accessori in offerta: come il set mouse e tastiera Dell a 53,99 euro, lo zaino porta computer Renew Travel di HP a 26,99 euro (invece di 34,99), l’alimentatore universale per notebook 90 watt a 29,99 euro (era 39,99) e le cuffie con microfono HP G2 a 19,99 euro, scontate dai 39,99 euro di listino. In promozione anche il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ a 189,99 euro invece di 269,99 euro.

Il volantino Wellcome resterà attivo fino al 23 marzo in tutti i punti vendita della catena. Tuttavia, è bene segnalare che le offerte sono disponibili fino a esaurimento scorte.