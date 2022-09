Volantino Unieuro: la migliore smartband a soli 20€ è un affare

Unieuro Back To School è il volantino di successo che da diverse settimane ci sta accompagnando verso la fine dell’estate. Sono tantissime le offerte disponibili e i prodotti eccezionali. Come il prezzo della Xiaomi Mi Smart Band 5 tua a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro.

Mettila subito nel carrello e approfitta di questo momento top. Al polso avrai non solo un vero proprio personal trainer, ma anche un’ottima cartina tornasole per la tua salute. Sono davvero tante le funzioni che offre questa smartband, una delle migliori e più apprezzate.

Tra l’altro, Unieuro ti offre anche la consegna gratuita a domicilio, senza spese aggiuntive. Potrai ricevere direttamente a casa tua la Xiaomi Mi Smart Band 5 pronta per la configurazione. Ordinala direttamente online in pochi e semplici click.

Unieuro Back To School: la Xiaomi Mi Smart Band 5 è un vero affare

Chiudi uno degli affari più incredibili del volantino Back To School di Unieuro. Acquista la Xiaomi Mi Smart Band 5 adesso che costa solo 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Non ci credi? Fiondati subito sul sito e non lasciarti sfuggire questa super offerta.

Allenati sfruttando le 11 modalità sportive disponibili tra cui anche vogatore, salto della corda, yoga ed ellittica. Con il suo ampio display a colori dinamici avrai tutto sotto controllo in qualsiasi situazione, personalizzabile con oltre 65 temi.

Xiaomi Mi Smart Band 5 è resistente all’acqua. Potrai portarla con te non solo sotto la doccia, ma anche durante le sessioni di nuoto o una nuotata in mare aperto con gli amici. Nel frattempo lei monitorerà 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, il sonno e l’ossigenazione del sangue.

Grazie alla sua super batteria, potrai indossarla fino a 14 giorni dopo una carica completa. E con la modalità a risparmio energetico potrai anche prolungare la sua durata oltre i giorni indicati. In più, la ricarica magnetica è davvero comoda e immediata.

Non perdere questa occasione. Vai subito su Unieuro e metti nel carrello la Xiaomi Mi Smart Band 5 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Potrai decidere di fartela consegnare direttamente a casa completamente gratis, senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.