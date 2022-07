Volantino Unieuro: Summer Black Friday prorogato fino al 10 luglio

L’enorme successo del nuovo volantino Summer Black Friday di Unieuro ha spinto questo colosso a prorogarlo ancora. Nonostante sia terminato ufficialmente ieri, 30 giugno 2022, oggi è arrivata la bella notizia.

Unieuro SummerBlack Friday continuerà ancora fino al 10 luglio 2022. Ovviamente con tutti i prodotti di prima e alcuni rinnovati, ma salvo esaurimento scorte e possibili sold out visto i tantissimi sconti disponibili.

Non perderti il fantastico Apple MacBook Air 13″ al 32% di sconto. Lo acquisti a soli 979 euro, invece di 1.459 euro. Una vera e propria occasione d’oro per chi sta cercando un laptop performante, ma allo stesso tempo leggero e potente.

Grazie al nuovo chip M1 le sue prestazioni raggiungono livelli mai visti prima in un MacBook Air. Inoltre, il sistema di raffreddamento speciale, senza ventole, lo rende il notebook più silenzioso mai prodotto fino ad oggi.

Non perderti questa e tantissime altre opportunità grazie al Summer Black Friday di Unieuro. Inoltre, pagando con PayPal, ordini superiori a 30 euro potranno essere divisi in 3 comode rate, senza dover fornire nessuna garanzia come busta paga o simili.

Unieuro Summer Black Friday: l’estate continua con questi sconti caldi

Unieuro Summer Black Friday è una promozione così incredibile che è stata prorogata ancora per altri dieci giorni. Immergiti nelle migliori offerte e scegli i prodotti hi-tech più amati di sempre. Risparmia e lasciati sommergere da questi sconti caldi.

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari pratici, comodi da indossare ed economici, ma di qualità, non ti serve un miracolo. Basta solo che metti nel carrello questi Cellularline Seek a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro.

Con la loro pratica custodia di ricarica saranno sempre pronti e funzionanti. Inoltre, potrai sapere il loro livello di carica grazie al pratico display LCD posto sulla parte frontale della custodia. Indossali e si collegheranno automaticamente al tuo dispositivo.

Approfitta del Summer Black Friday di Unieuro e acquista i migliori prodotti di tecnologia a prezzi incredibili e vantaggiosi. Ma sbrigati perché potrebbero finire in sold out a breve e lasciarti così a bocca asciutta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.