Volantino Unieuro Speciale Apple: questo è il momento di acquistare

Fermati un attimo e dai un’occhiata a uno dei volantini più super di sempre. Grazie a Speciale Apple di Unieuro acquisti tantissimi prodotti Apple a prezzi davvero fuori di testa. Il risparmio è assicurato, ma senza rinunciare alla migliore qualità di sempre.

Come l’intramontabile Apple iPad 9 tuo a soli 479 euro, invece di 559 euro, a rate tasso zero con Klarna o PayPal. Se vuoi un tablet economico, ma con prestazioni da urlo, questo è quello che fa proprio al caso tuo. La versione in offerta è quella da ben 256GB di memoria interna, per archiviare e installare tutto quello che vuoi, senza rimorsi.

Scopri tutta la potenza di questo eccezionale dispositivo. Il suo display da 10,2 pollici è fantastico e ti permetterà di fare ogni cosa al massimo della comodità. Lasciati avvolgere da un audio coinvolgente. Studio, lavoro o svago, Unieuro ha scontato il tablet versatile e pronto all’uso, senza peccare in nessuna cosa.

Unieuro Speciale Apple: non meravigliarti se i prezzi sono troppo bassi

Con Unieuro Speciale Apple puoi anche abbinare al tuo nuovo iPad 9 in super offerta anche la preziosa e utilissima Apple Pencil 1a Generazione. Mettila nel carrello a soli 95 euro, invece di 99 euro, risparmiando anche con questo acquisto.

Potrai abbinarla da subito al tuo iPad e iniziare a pagarla in comode rate a tasso zero selezionando come metodo di pagamento Klarna o PayPal. Trasformerai lo schermo del tuo nuovo tablet iOS in un vero e proprio foglio di carta digitale. Prendi appunti, sottolinea, disegna e colora.

Concludiamo con un cavallo di battaglia potente. Stiamo parlando del fantastico Apple iPad Pro 11 tuo a soli 899 euro, invece di 1009 euro. Grazie a Unieuro puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Tutta la potenza e la versatilità di questo dispositivo ti stupiranno quando lo avrai finalmente tra le mani. Grazie al chip Apple M1 tutto è più veloce, fluido e stabile. Inoltre, con i suoi 256GB di memoria interna potrai installare tutte le app che vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.