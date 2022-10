Volantino Unieuro: torna il Sottocosto con un SACCO di offerte

È arrivato il nuovo volantino di Unieuro che inaugura il Sottocosto. Un’altra ondata di offerte sta per travolgerti. Preparati a risparmiare scegliendo il meglio della tecnologia, senza rinunciare proprio a nulla. Partiamo subito con la prima bomba!

Novità 2022, su Unieuro acquisti il nuovissimo Samsung Series TV QLED 4K 55″ a soli 799 euro, invece di 1299 euro. Con questo ordine risparmi ben 500 euro. Porta a casa una delle TV più smart e spettacolari di sempre. Scegli il cinema da avere ad ogni accensione.

Il display da 55 pollici con retroilluminazione LED, il processore Quantum 4K e la Gaming Mode renderanno speciale ogni tua interazione con questo incredibile televisore. Fai l’affare del giorno e inizia a collezionare la migliore tecnologia a prezzi da urlo. Paga in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Unieuro Sottocosto: tantissimi articoli super scontati

Affrettati perché anche se il volantino Sottocosto di Unieuro è appena iniziato, il rischio che le scorte finiscano è elevato. Questo perché ci sono prezzi da togliere il fiato. Veri e propri regali che puoi anche pagare in comode rate a tasso zero scegliendo Klarna o PayPal come metodo di pagamento.

Dai un’occhiata a questo Apple iPad 9 tuo a soli 299 euro, invece di 389 euro. Miglior prezzo per un tablet ancora molto valido. Potenza e velocità grazie al chip A13 Bionic sono assicurate. Inoltre, grazie al suo display da 10,2 pollici lavorare, giocare, o guardare contenuti è davvero comodo.

Portalo sempre con te e approfitta di questa incredibile opportunità che Unieuro ti sta dando. Semplice da usare, è adatto sia per i più giovani, ma anche per i più anziani. Inoltre, potrai davvero svolgere qualsiasi attività con estrema praticità e versatilità.

Terminiamo con il nuovissimo Apple iPhone 14. Ebbene sì, sul volantino Sottocosto di Unieuro c’è anche lui a un prezzo scontato. Acquistalo a soli 999 euro, invece di 1029 euro. Inizia a scoprire tutte le novità del più recente modello di iPhone prodotto da Casa Cupertino.

Display Retina XDR da 6,1 pollici rinnovato. Chip A15 Bionic perfezionato per essere ancora più prestante. Batteria sempre più durevole. Insomma, con questo smartphone iOS potrai passarci un’intera vita senza stancare lui e senza nemmeno stancarti.

