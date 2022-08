Volantino Unieuro Solo Online: Xiaomi Redmi Note 10S da sogno

Scegli di vivere il mondo a 64MP con il fantastico Xiaomi Redmi Note 10S tuo a soli 189 euro, invece di 279,90 euro. Questa offerta la trovi Solo Online sul sito di Unieuro. Risparmio e qualità vanno a nozze solo per te.

Cogli al volo questa occasione imperdibile e acquista uno smartphone Android da sogno. Il display AMOLED da 6,43 pollici è un vero portento. Con i sensori di luce ambientale a 360° avrai sempre la migliore luminosità.

Inoltre, con la Modalità Lettura 3.0 ti sembrerà di leggere un vero e proprio libro cartaceo. Anche i tuoi occhi ti ringrazieranno perché Xiaomi Redmi Note 10S è stato progettato per il loro comfort assoluto con luce blu bassa certificata da SGS.

Unieuro al top: Xiaomi Redmi Note 10S scontato del 32%

Con Unieuro sei sempre al top. Grazie al nuovo volantino Solo Online acquisti il Xiaomi Redmi Note 10S a soli 189 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 32% dal prezzo di listino. Ottimo vero? E con queste prestazioni diventa un vero e proprio affare.

Scopri cosa vuol dire ascoltare qualsiasi cosa con un audio stereo coinvolgente. I suoi altoparlanti doppi offrono un volume maggiore con una gamma sonora decisamente più ampia che ti faranno immergere completamente in quello che stai vedendo.

La potenza è garantita dal processore MediaTek Helio G95 che offre una velocità di clock della CPU fino a 2,05 GHz e della GPU fino a 900MHz. Sarà sempre al passo con le tue esigenze e con i tuoi ritmi, garantendoti il meglio sempre e in qualsiasi situazione, anche sotto stress.

Infine, grazie alla super batteria da 5.000 mAh potrai utilizzarlo per tutto il giorno senza doverlo ricaricare. Inoltre, con la ricarica rapida da 33W, in soli 30 minuti avrai caricato il tuo nuovo smartphone fino al 54% della sua capacità.

Insomma, non perdere altro tempo e fiondati sul sito di Unieuro. Solo online puoi acquistare questo fantastico Xiaomi Redmi Note 10S a soli 189 euro, invece di 279,90 euro. Pagando con PayPal puoi anche dividere l’importo in 3 rate a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.