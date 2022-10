Volantino Unieuro Samsung Galaxy Week: tutti i tablet a meno di 300€

Quando dici tablet a meno di 300 euro devi per forza pensare al Samsung Galaxy Tab A8 e al Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Attenzione però, perché li puoi pagare così poco solo grazie al volantino Samsung Galaxy Week di Unieuro, un’esplosione di occasioni imperdibili.

Metti subito nel carrello il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 196,62 euro, invece di 279,90 euro. Affidati a un ottimo dispositivo, realizzato per essere portatile al massimo. Il suo design elegante e moderno lo rende un prodotto di tendenza, piacevole da sfoggiare a scuola o sul lavoro.

L’ampio display da 10,5 pollici con le cornici sottilissime ti farà apprezzare ancora di più quello che stai vedendo. Leggi, studia, lavora, guarda film e gioca al meglio delle possibilità. E poi, grazie alla fantastica S Pen integrata trasformi lo schermo in un praticissimo foglio di carta digitale.

Unieuro ti sta regalando un prodotto vincente a un prezzo decisamente interessante con il Samsung Galaxy Week. Addirittura potrai pagare il tuo nuovo Galaxy Tab A8 in 3 rate tasso zero con Klarna o PayPal. Ma sbrigati perché l’offerta termina tra poche ore.

Unieuro Samsung Galaxy Week: scegli il tuo tablet a meno di 300€

Approfitta del Samsung Galaxy Week di Unieuro per acquistare il tuo nuovo tablet a meno di 300 euro. Scegli il meglio della tecnologia a un prezzo più che vantaggioso. Non ci credi? Allora metti subito nel carrello il Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 286,77 euro, invece di 399,90 euro.

Entra a far parte dell’ecosistema Samsung e scopri tutta l’efficienza di questo dispositivo. L’ottimo display da 10,4 pollici e il design leggero e sottile fanno di questo prodotto un best buy eccezionale. Ottimo per l’utilizzo quotidiano e con la S Pen puoi prendere appunti, disegnare, colorare e sottolineare in un attimo.

La scocca in metallo lo rende non solo bello da vedere e piacevole da toccare, ma anche resistente. Affrettati per approfittare di questa offerta. Con Unieuro puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero selezionando Klarna o PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.