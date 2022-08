Volantino Unieuro Samsung Galaxy Book2: -200 euro con questo coupon

Il nuovo volantino Solo Online di Unieuro è incredibilmente vantaggioso per chi deve acquistare un notebook con i fiocchi. Infatti, sono disponibili due modelli di Samsung Galaxy Book2 davvero eccezionali. Non solo sono prestanti, veloci e leggeri, da portare sempre con sé, ma hanno un prezzo è davvero speciale.

Infatti, grazie al Codice Coupon di Unieuro potrai pagarli 200 euro in meno rispetto al prezzo di acquisto. E con PayPal potrai scegliere di dividere l’importo in 3 rate a interessi zero e senza bisogno di fornire alcuna garanzia. In alternativa, se non usi PayPal, puoi anche scegliere Klarna che ti permette di pagare sempre in 3 rate tasso zero.

Scegli il Samsung Galaxy Book2 Intel Core i3 a soli 499 euro, invece di 699 euro. Otterrai questo super prezzo inserendo il Codice Coupon “GALAXYBOOK200” direttamente in carrello, nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto.

Sprigiona tutta la potenza di questo meraviglioso laptop. 8GB di RAM e 256GB di memoria interna garantiscono rispettivamente fruibilità estrema, anche sotto pressione, e tantissimo spazio per installare le tue app preferite e i tuoi programmi più utilizzati.

Unieuro Solo Online: sfrutta il codice sconto dedicato ai Samsung Galaxy Book2

Continuano i super sconti del volantino Solo Online di Unieuro. Un appuntamento ormai super seguito da chi vuole risparmiare acquistando la migliore tecnologia di sempre a prezzi formidabili. Tra l’altro è possibile pagare anche in 3 rate a interessi zero con PayPal o Klarna, direttamente al check out.

Se stai cercando qualcosa di più potente rispetto al modello di Galaxy Book precedente, puoi elevarti con la versione dal processore più avanzato. Acquista il Samsung Galaxy Book2 Intel Core i5 a soli 599 euro, invece di 799 euro.

Per ottenere questo prezzo speciale devi inserire il Codice Coupon messo a disposizione da Unieuro direttamente in carrello. Nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto, scrivendo “GALAXYBOOK200“, ricevi uno sconto pari a 200 euro su questo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.