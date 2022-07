Volantino Unieuro ti regala il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022

Il Summer Black Friday di Unieuro è l’occasione giusta per fare incetta di promozioni. Se trovi l’articolo che fa per te puoi davvero chiudere un affare con i fiocchi. Come il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro.

La versione 2022 è davvero migliorata e offre una soluzione top per te che sei alla ricerca di un super tablet Android. Grazie alla S Pen, inclusa nella confezione, potrai trasformare il suo fantastico display in un foglio di carta.

Utilissima per prendere appunti veloci, ma anche per dare sfogo alla tua creatività, S Pen ti permette di disegnare, annotare, colorare e sottolineare. Porta sempre con te il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022. Studio, lavoro o svago, tutto sarà migliore. Approfitta di questa offerta speciale di Unieuro.

Leggero, sottile e compatto, è l’ideale da portare sempre con te. Il suo stile minimalista porta la portabilità a livelli mai visti prima. Esteticamente è davvero bello, te ne innamorerai subito. Mettilo in una piccola borsa o nel tuo zaino ed estrailo ad ogni evenienza.

Unieuro Summer Black Friday: Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 a prezzo

Goditi le vacanze dopo un anno di studio e sacrifici. Fatti un regalo e approfitta del Summer Black Friday di Unieuro. Metti nel carrello il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro.

Potrai davvero goderti film, serie TV e i migliori giochi dal suo super schermo. Avrai un cinema a portata di mano. Stiamo parlando di un display da 10,4 pollici con la cornice più sottile di sempre. Goditi i tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia.

La potente batteria garantisce una durata impressionante. Grazie ai suoi 7.040 mAh potrai utilizzarlo per tutta la giornata e oltre senza la preoccupazione di doverlo ricaricare. E se rimani senza WiFi non disperare. Con l’HotSpot automatico si collegherà alla rete dati del tuo smartphone.

Scegli di risparmiare facendoti un regalo. Approfitta della promo Summer Black Friday di Unieuro e metti nel carrello il fantastico Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro.

Grazie alla compatibilità di Unieuro con PayPal, scegliendolo come metodo di pagamento, potrai dividere l’importo in 3 rate. Non dovrai nemmeno fornire alcuna garanzia o attendere fastidiose approvazioni. Attiva la funzione direttamente sul conto PayPal e acquista questo articolo.

