Volantino Unieuro: scopri tutte le migliori offerte di Un Carnevale di Sconti

Dai un’occhiata alle tantissime offerte del nuovo volantino di Unieuro. Cosa stai aspettando? Sbrigati a mettere le mani sulle migliori offerte di “Un Carnevale di Sconti“. Molte promozioni super interessanti ti stanno aspettando a braccia aperte!

Come questo Apple iPad 9 a soli 329 euro, invece di 445,34 euro. Dotato dell’ottimo processore A13 Bionic è veloce, potente ed efficiente. Inoltre, alcune chicche lo rendono ancora più interessante. Ad esempio la fotocamera frontale a inquadratura automatica.

La consegna è gratuita, ma puoi anche decidere di ritirarlo al negozio Unieuro più vicino a te. Inoltre, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento, lo acquisti in 3 rate a tasso zero da soli 109 euro al mese. Niente male vero?

Abbinaci anche la fantastica Apple Pencil a soli 108 euro, invece di 119,99 euro. Grazie a questo dispositivo trasformi il tuo nuovo iPad 9 in un foglio di carta digitale dove prendere velocemente appunti, disegnare, scrivere a mano e sottolineare.

Pagala sempre in 3 comode rate a tasso zero da soli 36 euro con PayPal o Klarna. E come con il precedente articolo, la consegna a domicilio è gratuita. Comunque, puoi sempre decidere di ritirare tu stesso l’ordine al pronto presso il negozio più vicino a te.

Unieuro Un Carnevale di Sconti: festeggia il risparmio sulla migliore tecnologia

[0]=VD-23BA|Volantino Digitale|Carnevale di sconti|03-02-2023_16-02-2023″ subject=”elettronica” program=”unieuro” page-type=”” type=”text” platform=”” tracking_id=”” ]Scopri tutte le offerte del nuovo volantino “Un Carnevale di Sconti” di Unieuro. Rimarrai sorpreso dalle tantissime promozioni a prezzi speciali, molte delle quali con consegna gratuita a domicilio e pagamento in comode rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Come questo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 199 euro, invece di 249 euro. A parte il prezzo che è formidabile, questo smartphone si propone con caratteristiche davvero interessanti. Design piatto alla moda, display AMOLED, refresh rate a 90Hz e processore Snapdragon 680.

Aggiungici poi la possibilità di pagarlo un po’ alla volta da soli 66 euro al mese, per tre mesi, e la consegna gratuita a domicilio! Perciò sbrigati! Acquista subito le migliori offerte del nuovo volantino “Un Carnevale di Sconti“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.