Volantino Unieuro, MacBook Air 13 M1: ottieni un rimborso da 300€

Puoi ottenere questo prezzo ricevendo un rimborso pari a 300 euro direttamente da Unieuro. Come? Semplicemente devi mettere nel carrello il laptop Apple MacBook Air 13 M1 a 1131 euro, invece di 1229 euro.

Una volta completato l’ordine potrai inviare una richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto. Successivamente dovrai spedire il tuo dispositivo usato entro 15 giorni dalla data di approvazione della tua precedente richiesta.

A questo punto Unieuro ti invierà il valore di valutazione del tuo usato, tramite il metodo di pagamento indicato, entro 30 giorni dalla convalida di richiesta. In questo modo avrai pagato il tuo nuovo MacBook Air 13 M1 solo 850 euro.

Unieuro Apple Back To School: è il momento di risparmiare

In questo modo il MacBook Air 13 M1 lo paghi solo 850 euro. Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna potrai anche dividere l’importo in 3 rate tasso zero, senza dover fornire credenziali come garanzia per questo micro finanziamento.

Apple MacBook Air 13 M1 è la rivoluzione dei notebook per portabilità, leggerezza e silenziosità. Non solo è così sottile e leggero che portarlo con te sarà un vero piacere, ma addirittura è silenziosissimo.

Infatti, per il raffreddamento della macchina non sono presenti ventole, ma una speciale tecnica capace di dissipare il calore senza generare alcun tipo di suono o rumore. Puoi stare tranquillo che anche durante l’uso più intensivo il tuo MacBook Air sarà sempre fresco e silenzioso.

Approfitta del volantino Apple Back To School di Unieuro. Acquista il MacBook Air 13 M1 a soli 850 euro, invece di 1229 euro. Otterrai questo prezzo inviando la tua richiesta di rimborso per un valore pari a 300 euro.

