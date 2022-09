Volantino Unieuro SUPER: Apple iMac 24" a 949€

Super sconto da 550 euro con Unieuro Apple Try Mac. Infatti, acquisti l’eccezionale Apple iMac 24″ a soli 949 euro, invece di 1499 euro. Un ottimo risparmio che questo colosso dell’elettronica ha dedicato a te che vuoi acquistare un Mac di Casa Cupertino.

Ma come puoi ottenere questo sconto così pazzesco? Semplicemente inviando una richiesta di rimborso direttamente a Unieuro indicando il modello che vuoi rottamare. Ricordati che dovrai farlo entro 15 giorni dalla data di acquisto. Una volta ricevuta la conferma, entro 15 giorni dovrai spedire il tuo usato.

Quando ti verrà confermato il valore del tuo vecchio PC, entro 30 giorni Unieuro ti invierà tramite bonifico 300 euro di rimborso. In questo modo tu pagherai il nuovo Apple iMac 24″ solo 949 euro, invece del suo prezzo pieno. Questa si chiama follia pura.

Unieuro sconta di 550 euro il nuovo Apple iMac 24″

Promozione al di là di ogni comprensione umana quella che Unieuro sta concedendo a tutti i suoi clienti che decidono di acquistare un Mac rottamando il loro vecchio PC. Metti nel carrello il nuovissimo Apple iMac 24″ a soli 1249 euro, invece di 1499 euro.

Spedendo a Unieuro il tuo usato, riceverai un rimborso pari a 300 euro e così lo avrai effettivamente pagato solo 949 euro. Un vero e proprio regalo incredibile e vantaggioso. Però devi sbrigarti perché le scorte potrebbero esaurirsi in un pochissimo tempo.

Tra l’altro, selezionando Klarna o PayPal come metodo di pagamento, potrai anche dividere l’intero importo in 3 rate a tasso zero. Ricordati però che la cifra finanziata corrisponde al valore dell’ordine, escluso il rimborso che ti verrà accreditato successivamente.

Sperimenta tutta la potenza e la stabilità di Apple iMac 24″ con il chip M1. Non solo avrai velocità e fluidità, ma il suo design rende questo computer un vero e proprio complemento d’arredo. Potrai collocarlo ovunque perché elegante e raffinato con i suoi colori pastello.

Non perdere altro tempo e affrettati per approfittare di questa speciale promozione che Unieuro sta dando ai suoi clienti. Acquista Apple iMac 24″ e pagalo solo 949 euro, invece di 1499 euro, grazie al rimborso di 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.