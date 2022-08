Volantino Unieuro: 100€ di sconto per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Nuova proroga per il Fuoritutto Unieuro ricco di tantissime offerte della migliore tecnologia. Disponibilità immediata per tantissimi prodotti e sconti pazzeschi da cogliere al volo e senza esitare. Protagonista indiscusso di oggi è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022).

Mettilo nel carrello a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro. Con questo ordine risparmi la bellezza di 100 euro! Si tratta di un tablet Android molto efficiente che, con la S Pen inclusa, si trasforma in uno strumento indispensabile.

Sarà il tuo compagno ultra-portatile di cui non potrai più fare a meno. Il suo display da 10,4 pollici restituisce immagini di ottima qualità e anche il contrasto dei colori è molto vivace. Potrai giocare, disegnare, prendere appunti e tanto altro.

Unieuro: Samsung Galaxy Tab S6 Lite a un prezzo da favola

Grazie al Fuoritutto di Unieuro puoi acquistare il Samsung Galaxy S6 Lite a un prezzo decisamente vantaggioso. Mettilo nel carrello a soli 299,90 euro e goditi un dispositivo elegante e resistente. Sottile e leggero potrai portarlo sempre con te.

Inoltre, la scocca in metallo lo rende particolarmente resistente agli urti. Quindi non preoccuparti, sarà un ottimo compagno di viaggio. Non ci sono dubbi sul fatto che ogni minimo dettaglio è stato curato e perfezionato.

La batteria da 7040 mAh è stata studiata e realizzata per durare giorni interi nonostante l’uso intensivo. In più, la ricarica veloce ti restituirà il tuo Samsung Galaxy S6 Lite completamente carico in poco tempo rispetto ad altri dispositivi.

Il display è ampio e le cornici sottili. Questo ti permetterà di immergerti in ciò che stai guardando per gustare a pieno i contenuti. E grazie al doppio speaker AKG potrai godere di un potente audio 3D capace di coinvolgerti nella scena.

Fai l’affare del giorno e approfitta del Fuoritutto di Unieuro. Acquista il fantastico Samsung Galaxy S6 Lite a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro. Pagando con PayPal potrai dividere l’importo dell’ordine in 3 comode rate a interessi zero.

