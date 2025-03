Volantino Tecnomat, la primavera è arrivata: le offerte di aprile per fai da te e giardino

La primavera è il momento perfetto per rimettere in sesto il giardino e dedicarsi ai progetti di fai-da-te. Il nuovo volantino Tecnomat, attivo fino a mercoledì 23 aprile, propone offerte imperdibili su una selezione di utensili e macchinari essenziali per chi desidera rinnovare gli spazi verdi e affrontare lavori di manutenzione con strumenti di alta qualità.

C’è anche l’immancabile idropulitrice

Tra le promozioni più interessanti di questo nuovo volantino di aprile troviamo la smerigliatrice Bosch da 880 W con disco da 125 mm, disponibile a soli 59,90 euro. Per chi ha bisogno di maggiore versatilità, il kit Bosch che include un trapano battente a batteria da 18V e una smerigliatrice 125 mm è proposto a 349,90 euro.

Per i lavori di perforazione su materiali più resistenti, il trapano tassellatore Makita da 780W, completo di set punte SDS Plus, è disponibile a 159,90 euro, un’occasione ideale per chi necessita di prestazioni elevate.

Per la cura del giardino, Tecnomat offre un kit mini motosega e cesoia a batteria ProGreen da 20V a 139,90 euro, perfetto per la potatura e il taglio rapido di arbusti e piccoli rami. A supporto delle operazioni di pulizia, l’aspirapolvere Lavor da 1000 W si presenta come un alleato indispensabile, con un prezzo di 69,90 euro, e la possibilità di acquistare un filtro per ceneri separatamente.

Non poteva mancare un’idropulitrice potente per la pulizia di vialetti, terrazze e attrezzi da giardino. Il modello Lavor da 135 bar è in offerta a 129,90 euro, garantendo un’ottima pressione per eliminare sporco ostinato e incrostazioni.

Sfoglia il volantino qui:

Le offerte sono valide fino a esaurimento scorte nei punti vendita Tecnomat, ma la fornitura potrebbe variare in base alla località. In ogni caso, il volantino è valido fino al 23 aprile: approfittane per portarti a casa strumenti di qualità a prezzi vantaggiosi, perfetti per affrontare la bella stagione con tutto l’occorrente per il fai-da-te e la cura del giardino.