Volantino Monclick: notebook gaming 16GB in ERRORE di PREZZO

Vola su Monclick perché in questo preciso istante si sta consumando un probabile errore di prezzo su un notebook gaming da 16GB di RAM davvero pazzesco. Stiamo parlando del fantastico Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 Intel 15″ a soli 899 euro, invece di 1299 euro. Un’occasione unica da non perdere. Ovviamente devi essere particolarmente rapido perché sta andando a ruba.

Dotato dei potenti processori Intel Core di dodicesima generazione, scoprirai tutta la potenza di una macchina per il gaming. Il vantaggio è che puoi portarla sempre con te adeguando le tue passioni al tuo stile di vita e non tu a loro. Dotato del processore grafico Nvidia GeForce RTX 3050 con 4GB dedicati, potrai spararti tutti i titoli AAA. Prestazioni al top per gamer e creatori di contenuti.

Volantino Monclick: IdeaPad Gaming è il notebook dei tuoi sogni

Oggi i tuoi sogni si possono realizzare a un prezzo decisamente conveniente. Su Monclick trovi un ottimo notebook gaming di tutto rispetto a meno di mille euro. Approfitta ora del Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 a soli 899 euro. Grazie al raffreddamento rapido godi di prestazioni oltre ogni limite e la sua silenziosità ti permette di concentrarti sul gioco per battere tutti e diventare un campione.

Come questo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 che non lascia nulla al caso. Il suo design è pazzesco e potrai sfoggiarlo con onore lasciando i tuoi amici a bocca aperta. Approfitta ora di questa offerta potente. Acquistalo a soli 899 euro, invece di 1299 euro. La consegna è gratuita e grazie a questo ordine stai risparmiando esattamente 400 euro dal tuo portafoglio.

