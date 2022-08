Volantino MediaWorld XDays: prezzo regalo per Apple Watch Nike SE

Non perdere gli XDays di MediaWorld con tantissimi prodotti di tecnologia a prezzi incredibilmente bassi. Ogni promozione è un affare come questo fantastico Apple Watch Nike SE a soli 349 euro, invece di 389 euro.

Un’occasione d’oro per un articolo particolarmente amato da sportivi e appassionati di design. Tra l’altro, la versione in offerta è quella GPS + Cellular con cassa da 44 millimetri. Quindi davvero un ottimo prezzo da non lasciarsi scappare.

Inoltre, grazie agli XDays di MediaWorld puoi anche decidere di pagarlo in comode rate tasso zero a partire da 17,45 euro al mese. Niente male vero? In questo modo acquisti l’oggetto dei tuoi desideri e lo paghi un po’ alla volta, senza pesare sulle tue finanze.

MediaWorld XDays: oggi è il giorno dell’Apple Watch Nike SE

Solo ed esclusivamente online trovi un’offerta decisamente avvincente. Metti nel carrello Apple Watch Nike SE a soli 349 euro, invece di 389 euro. Si tratta di un’offerta che trovi solo su MediaWorld grazie al nuovo volantino digitale XDays.

Apple Watch Nike SE e l’app Nike Run Club diventeranno i tuoi due personal trainer preferiti. Non te ne separerai mai, nemmeno sotto la doccia visto che è impermeabile all’acqua. Il nuovo quadrante Nike si muove insieme a te e le corse guidate ti daranno la giusta carica per superare ogni tuo limite.

L’app Nike Run Club è un vero e proprio personal trainer, una community e un diario di allenamento. Tutto semplicemente al tuo polso, il posto più comodo per avere il necessario sempre a portata di mano. Non vorrai più smettere di allenarti grazie ai continui aggiornamenti e alle nuovissime funzioni introdotte.

Il display Retina è molto ampio e garantisce una visione chiara di tutte le informazioni e notifiche, anche durante la corsa. E con i sensori dedicati, l’Apple Watch Nike SE monitora costantemente la frequenza cardiaca segnalandoti anomalie o ritmo cardiaco irregolare.

Approfitta subito degli XDays e non permette che questo gioiellino finisca in sold out. Acquista ora Apple Watch Nike SE a soli 349 euro, invece di 389 euro, e pagalo un po’ alla volta grazie al Tasso Zero di MediaWorld. La spedizione è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.