Volantino MediaWorld: torna Sconto Subito versione estate

Il nuovo volantino MediaWorld ha aperto oggi le danze. Torna Sconto Subito in una rinnovata versione estiva per rinfrescare con tanti ottimi prezzi la calura di queste settimane. Un’occasione incredibile che ti permette di ricevere subito in carrello fino a 400 euro di sconto.

Metti nel carrello il fantastico Apple iPhone 13 128GB a soli 899 euro, invece di 939 euro. Grazie a Sconto Subito di MediaWorld otterrai automaticamente uno sconto di 75 euro pagandolo solo 824 euro, invece di 939 euro. Un ottimo affare vero?

A questo prezzo ti porti a casa l’ultimo modello di Casa Cupertino che offre ben 128GB di memoria interna. Inoltre, con la tecnologia 5G avrai download, trasferimento dati e streaming alla massima potenza. Tutto gestito dal favoloso chip A15 Bionic che rende ogni cosa ancora più veloce e fluida.

Pagalo in comode rate da 44,95 euro al mese a tasso zero. Non ti accorgerai nemmeno della spesa, ma avrai fra le mani uno dei migliori smartphone al mondo. Grazie a MediaWorld la tecnologia diventa accessibile a tutti.

Scopriamo insieme come puoi ottenere sconti fino a 400 euro grazie a questa rinnovata iniziativa che MediaWorld ogni tanto ripropone a vantaggio dei suoi clienti. Però sbrigati perché anche se Sconto Subito dura fino al 4 luglio, le scorte di certi articoli finiranno molto prima perché sono limitate.

MediaWorld Sconto Subito: un’estate con sconti fino a 400 euro

Solo per te MediaWorld ti regala un’estate ricca di sconti. Potrai risparmiare fino a 400 euro su ogni ordine oltre al prezzo già in promozione degli articoli in vendita. Come funziona questa spettacolare iniziativa? Semplicemente a fasce di acquisto.

In sostanza, con Sconto Subito più spendi e maggiore è lo sconto che ottieni direttamente e automaticamente in carrello. Funziona su ogni ordine online e fino a un importo massimo di 2.000 euro. Ecco gli step che ti permettono di ottenere lo sconto:

con una spesa di almeno 500 euro ottieni uno sconto di 75 euro ;

ottieni uno sconto di ; con una spesa di almeno 1.000 euro ottieni uno sconto di 150 euro ;

ottieni uno sconto di ; con una spesa di almeno 2.000 euro ottieni uno sconto di 400 euro.

Perciò non c’entra l’articolo che metti nel carrello, ma la spesa totale dell’ordine. Ad esempio, se devi acquistare un nuovo televisore per adeguarti al nuovo digitale terrestre puoi mettere nel carrello questo formidabile Samsung Crystal UHD 4K a soli 559 euro, invece di 949 euro.

Se è questo il tuo acquisto, una volta nel carrello il prezzo si abbasserà a 484 euro, invece di 949 euro, grazie a Sconto Subito che ti abbuona 75 euro su una spesa di minimo 500 euro. Se invece lo acquisti in abbinata con il nuovo Apple iPhone 13 allora lo sconto, superando i 1.000 euro di ordine, sarà di 150 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.