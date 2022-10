Volantino MediaWorld Sottocosto: arriva lo show delle grandi offerte

Con MediaWorld il risparmio è assicurato. Ora, con il nuovo volantino Sottocosto, ancora di più. Che lo show delle grandi offerte abbia inizio! Dai un’occhiata alle migliori occasioni che ti permettono di acquistare la migliore tecnologia a prezzi decisamente vantaggiosi.

Come l’ottimo Apple iPhone 13 tuo a soli 779 euro, invece di 939 euro. Un esempio BOMBA che rende l’idea di cosa ci aspetta in questo volantino. Mettilo subito nel carrello e fai l’affare prima di tutti evitando pericolosi sold out.

Grazie al Tasso Zero di MediaWorld puoi anche decidere di pagarlo in comode rate, senza interessi, a partire da 38,95 euro al mese. Avrai tra le mani uno smartphone con i superpoteri. E con il potente chip A15 Bionic tutto sarà più fluido e veloce.

MediaWorld Sottocosto: risparmia alla grande con il nuovo volantino

Risparmia prima di tutti grazie al nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld. Tantissime offerte a prezzi stracciati ti stanno aspettando online. Ma sbrigati perché anche se la promo è appena iniziata non è detto che le scorte di certi articoli si esauriscano presto.

Come il fantastico Apple Watch SE 44mm tuo a soli 249,99 euro, invece di 339 euro. Che occasione speciale! Acquistalo subito e prenota un ritiro gratuito al negozio più vicino a te. Avrai al polso un vero e proprio asso nella manica per tecnologia, funzionalità e precisione.

Abbinalo al tuo iPhone e inizia da subito a migliorare i tuoi allenamenti e a controllare la tua salute. Sonno e frequenza cardiaca non saranno più un tabù, ma ogni giorno avrai dati dettagliati sul tuo stato. E con il Tasso Zero di MediaWorld puoi pagarlo a rate, senza interessi, da 12,50 euro al mese.

Non potevamo finire senza menzionare una BOMBA atomica di offerta! Sul nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld ci sono anche gli auricolari Apple AirPods 3 a soli 169 euro, invece di 219 euro. Con custodia di ricarica MagSafe saranno sempre pronti all’uso.

Abbinali solo la prima volta al tuo dispositivo Apple e loro si connetteranno automaticamente ogni volta che li indossi. Goditi un suono perfetto, senza fastidi e con la cancellazione attiva del rumore anche le chiamate saranno perfette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.