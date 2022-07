Volantino MediaWorld Sconto World: BOMBA Redmi Note 11 Pro 5G

Sconto World è il nuovo volantino di MediaWorld ricco di super sconti. Non ci sono dubbi, quando gli dai un’occhiata il risparmio è assicurato su tantissimi prodotti della migliore tecnologia. Potrai accedere a sconti fino al 60%!

Per te abbiamo pensato a questa offerta davvero incredibile. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a soli 307 euro, invece di 379 euro. Un prezzo incredibilmente vantaggioso per questo nuovo modello di Casa Xiaomi.

La sua dotazione è davvero impressionante: avrai tra le mani un vero e proprio bolide di potenza e affidabilità. Fortemente votato all’imaging, offre una fotocamera principale da 108MP ancora più migliorata. I tre obiettivi lavorano insieme per garantirti foto sempre perfette e ricche di dettagli.

Inoltre, grazie a MediaWorld, acquisti uno dei migliori display per smartphone di questa fascia prezzo. Infatti, lo schermo AMOLED da 6,67 pollici ha un refresh rate da 120 Hz. Potrai visitare siti Web, vedere film e giocare al tuo videogame preferito con una fluidità senza precedenti.

MediaWorld Sconto Subito: la punta di diamante è il Redmi Note 11 Pro 5G

Per te devi scegliere il meglio al miglior prezzo e MediaWorld con Sconto World ti ha appena aiutato. Metti subito nel carrello il nuovo Redmi Note 11 Pro 5G a soli 307 euro e fai l’affare del momento prima che finisca in sold out.

Dì addio alle continue ricariche. La sua batteria da 5.000 mAh dura tutta la giornata e oltre, anche in caso di un uso più assiduo. Inoltre, grazie al nuovo sistema di raffreddamento più efficiente, la temperatura di questo smartphone sarà sempre regolata e fresca.

La tecnologia LiquidCool è stata pensata e realizzata per gestire le alte temperature generate dalla ricarica rapida e da un uso intensivo della macchina. Un sistema di tubi termici con un evaporatore e un condensatore garantiscono un perfetto raffreddamento tramite gas liquido.

Insomma, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è un vero e proprio spettacolo. Acquistalo a soli 307 euro, invece di 379 euro. Grazie a Sconto World di MediaWorld l’affare è a portata di mano, anzi di clic. Pagalo in comode rate tasso zero a partire da 15,35 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.